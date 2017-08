Anderhalf uur aanschuiven op E313 na ongeval met twee trucks in Herentals

EB

31/08/17 - 18u36 Bron: Belga

© Twitter / Verkeerscentrum.

Op de E313 richting Hasselt staat vanavond een kilometerslange file nadat twee vrachtwagens in een kop-staartaanrijding betrokken raakten ter hoogte van Herentals-West. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum, dat bestuurders aanraadt de omgeving te vermijden en over langere afstand om te rijden via Brussel. De rechterrijstrook blijft allicht nog de hele avondspits versperd omdat het takelen bijzonder moeizaam verloopt. De wachttijden lopen op tot anderhalf uur.