Vrouw (74) dood aangetroffen in gracht

31/08/17 - 17u56

Ardooie In de Leenbosstraat in Ardooie is deze namiddag omstreeks 15 uur het levenloze lichaam gevonden van een 74-jarige vrouw uit Pittem. De vrouw was gisteravond vlakbij op café geweest en omstreeks 20.30 uur vertrokken.