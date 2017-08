Man met strafregister van 9 pagina's krijgt zwaardere straf voor aanrijden agent

EB

31/08/17 - 17u30 Bron: Belga

Het Antwerpse hof van beroep heeft Jean-Pierre W. (57) uit Antwerpen zwaarder bestraft, omdat hij tijdens een politie-achtervolging allerlei gevaarlijke toeren had uitgehaald en een agent had aangereden. In eerste aanleg kreeg hij daarvoor achttien maanden cel. Het hof vond dat onvoldoende en maakte er drie jaar effectief van.

De vijftiger was na penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis. Een alerte agent herkende hem op 18 maart in een auto ter hoogte van het Sportpaleis. Toen de politie de wagen wilde controleren, sloeg de beklaagde op de vlucht. Hij negeerde daarbij een rood licht en reed de E313 richting Hasselt op.



De wagen haalde snelheden tot 170 kilometer per uur, maar Jean-Pierre W. reed zich uiteindelijk vast in de staart van een file in Grobbendonk. Een politiecombi stopte vlak achter hem en de agenten stapten met getrokken wapens uit.



Toen ze de beklaagde aanmaanden om uit zijn auto te komen, maakte hij plots een U-bocht op de snelweg. Hij botste daarbij tegen een auto en de combi en reed ook één van de agenten aan. De vlucht van Jean-Pierre W. eindigde toen hij met zijn wagen crashte en over de kop ging. Hij belandde in de berm van een afrit.



De vijftiger beschikt over een strafregister dat liefst negen pagina's telt. Hij verzamelde de voorbije dertig jaar talrijke veroordelingen, die hem er niet van weerhielden om telkens nieuwe feiten te plegen. Het hof hield daar bij de strafbepaling rekening mee, alsook met het feit dat er door zijn roekeloze rijgedrag doden hadden kunnen vallen.