Moeder probeert drie kinderen om te brengen en stapt daarna zelf uit het leven

FT

31/08/17 - 17u20

Het gezinsdrama deed zich voor in de rue Champ Pillé, in de Luikse gemeente Grâce-Hollogne. © Google Streetview.

provincie luik In Grâce-Hollogne, in de provincie Luik, heeft een moeder geprobeerd haar drie kinderen om te brengen. De vrouw stapte daarna uit het leven. De kinderen van 9, 11 en 13 jaar oud werden in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar zouden niet meer in levensgevaar verkeren.