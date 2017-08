Man overvalt vier mensen om drugs te kopen: veertig maanden cel

EB

Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abderrahmane E.K. (40) uit Antwerpen veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Hij had vier slachtoffers overvallen om drugs te kunnen kopen.

Een autobestuurder werd op 7 juni in de Kriekenstraat aangesproken door een man die een sigaret wilde. Toen het slachtoffer zei dat hij geen sigaret had, trok de kerel het portier open en gaf hem enkele slagen in het gezicht. De man kroop mee in de wagen, zette zijn knie tegen het gezicht van het slachtoffer en probeerde zijn portefeuille uit zijn broekzak te halen. Toen dat niet lukte, werd het slachtoffer nog enkele keren met een zaklamp geslagen en sloeg de dader op de vlucht.



Het slachtoffer ging hem achterna en verwittigde de politie. Die kon hem in een pitazaak aan de Paardenmarkt arresteren. De dader werd geïdentificeerd als Abderrahmane E.K. De politie kon hem ook linken aan de overval op een dronken man in de Raapstraat op 3 mei. De man werd bestolen van zijn bankkaart, waarmee de beklaagde en zijn kompanen Kawtar A. (36) en Rachid A. (39) geld hadden afgehaald en aankopen mee hadden verricht voor meer dan 3.000 euro in totaal.



Abderrahmane E.K. had op 1 juni ook nog de tas van een fietsster gestolen. Drie dagen later had hij samen met zijn vriendin Ilka C. (37) een smartphone, enkele bankkaarten en 500 euro uit een hotelkamer gestolen.



De rechtbank vond alle feiten bewezen. Abderrahmane E.K. kreeg een celstraf deels met uitstel, gekoppeld aan de voorwaarde dat hij zijn drugsprobleem aanpakt. Kawtar A. en Rachid A. werden bij verstek veroordeeld tot tien maanden cel. Ilka C. overleed twee weken geleden aan een overdosis drugs.