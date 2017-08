Loods van houthandel in Poperinge uitgebrand

LSI

31/08/17 - 16u20 Bron: Eigen berichtgeving

De productie- en opslagruimte van de houthandel in Poperinge is volledig uitgebrand. © LSI.

In de Ieperstraat in Poperinge is een productie- en opslagruimte van een houthandel uitgebrand. Bij het incident raakte niemand gewond.

De brand ontstond rond 14 uur en zorgde voor een grote rookpluim die kilometers ver te zien was. De brandweer slaagde erin om verdere uitbreiding naar andere houtvoorraden en -opslagplaatsen te voorkomen. Eén productie- en opslagloods ging wel volledig verloren.



Hoe de brand ontstond, is nog niet duidelijk. De brand was na ruim een uur onder controle, maar de brandweer zal wel nog uren in de weer zijn met het nablussen en blussen van smeulend houtpulp in een loods die grotendeels gevrijwaard kon worden. De brand zorgt voor heel wat rook in de woonbuurt, maar de rook is niet giftig.