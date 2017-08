IVI

31/08/17 - 16u16

Noord-Korea heeft vorige week voor de derde keer een raket gelanceerd. Deze zomer zijn de spanningen met het land erg opgelopen. © photo news.

video Morgen is de zomervakantie officieel gedaan. Tijd dus om terug te blikken op dé nieuwsitems van de zomer van 2017. Van de spanningen tussen de VS en Noord-Korea tot de vreselijke aanslagen in Catalonië: deze gebeurtenissen hebben ons deze zomer beziggehouden.