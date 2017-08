Zeebrugge is het kneusje van de kust: N-VA wil vakantiehuisjes op het strand en een zwembad

FT

31/08/17 - 15u34 Bron: Belga

Een simulatiebeeld van een van N-VA's plannen: een zwembad op het strand dat in de zomer kan worden omgebouwd tot schaatspiste. © Benny Proot.

N-VA Brugge lanceert het idee om strandhuisjes te bouwen op de Westelijke Strekdam van de haven van Zeebrugge. Het is maar een van de vele voorstellen die de partij lanceerde om Zeebrugge-Bad aantrekkelijker te maken.

Zeebrugge wordt steeds meer het kneusje van de Belgische kust. Er is amper nog horeca, er is leegstand en er valt weinig te beleven, ondanks bijvoorbeeld het evenementenplatform op het strand. Best vreemd, want Zeebrugge is nochtans vlot te bereiken met de wagen en zelfs met de trein, die een stopplaats heeft op een zucht van het strand.



N-VA Brugge wil het anders en pakt uit met een plan rond vier thema's: omgeving, sport & ontspanning, wateractiviteiten en evenementen. Het opvallendste voorstel is het idee om vakantiehuisjes te bouwen op de Westelijke Strekdam van de haven van Zeebrugge. De partij haalt de mosterd in Cadzand waar een soortgelijk model te zien is.



Volgens N-VA ligt daar een toeristisch-recreatieve troef en zal er heel wat interesse zijn om te gaan slapen en te ontwaken met een uniek zicht op zee. De partij wil daarvoor in gesprek gaan met het havenbestuur. Daar schrikken ze nogal op van het idee en onthouden ze zich liever van commentaar tot er iets concreets op tafel ligt. Volgens de haven is er stedenbouwkundig wel een probleem, zowel op de strekdam zelf, als er net voor. Of het plan technisch haalbaar is, moet nog worden uitgewezen.



Hoeveel het project moet kosten, is niet duidelijk, maar N-VA kijkt vooral in de richting van hogere overheden, subsidieprogramma's en privé-initiatieven.