Walter De Donder openhartig over Plop: "In het begin schrikte de rol mij af"

Afgelopen zondag was het exact 20 jaar geleden dat Kabouter Plop voor de allereerste keer op televisie te zien was. Na 14 jaar heeft Studio 100 nieuwe afleveringen gemaakt van het populaire kinderprogramma. Walter De Donder, Kabouter Plop himself, was gisteren te gast in Q-Beach House bij Vincent Fierens om er te vertellen over zijn rijkgevulde carrière als acteur én burgemeester. Hoe is het allemaal begonnen? Heeft hij lang getwijfeld om de rol van Plop te spelen? En hoelang zit hij gemiddeld in de schminkstoel om zich te laten transformeren? Walter De Donder: "Geen hond had kunnen denken dat Kabouter Plop een kabouter zou zijn met een dubbele mutspunt, een baard, een grote neus en een dikke buik ... in het begin schrikt dat toch even af." Op zaterdag 2 september lanceert VTMKZOOM de gloednieuwe reeks met afleveringen rond de bekendste kabouter van Vlaanderen vanuit zijn legendarische melkherberg. Vanaf 2 september zijn de nieuwe afleveringen telkens om 06.50 te zien bij VTM. Bij VTMKZOOM staat de uitzending vana zondag 3 september telkens gepland om 07.00.