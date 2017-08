Offerfeest: GAIA trekt naar Raad van State tegen "pop-up" slachthuis in Antwerpen

Door: redactie

31/08/17 - 15u23

Michel Vandenbosch (GAIA) vorig jaar bij een actie tegen onverdoofd slachten tijdens het Offerfeest. © photo news.

Offerfeest Dierenrechtenorganisatie GAIA stelt bij de Raad van State een kortgeding in tegen de erkenning die het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft afgeleverd aan het slachthuis in Antwerpen waar komende dagen schapen onverdoofd kunnen geslacht worden voor het islamitische Offerfeest.

Gaia verloor vrijdag nog een rechtszaak tegen het FAVV in Brussel. Toen pleitte de organisatie dat het FAVV onterecht vergunningen zou afleveren aan tijdelijke slachthuizen voor onverdoofd slachten. De rechter stelde echter dat hij niet preventief een oordeel kon vellen over nog af te leveren vergunningen. Nu is de erkenning voor het slachthuis in de Antwerpse Lange Lobroekstraat, een privé-initiatief, er wel en trekt Gaia dus opnieuw ten strijde.



Het Antwerpse slachthuis aan de Lange Lobroekstraat zorgde vorig jaar al voor heel wat ophef. Door een vergunning voor een heel jaar aan te vragen, maar slechts enkele dagen - net rond het Offerfeest - te openen, omzeilde het initiatief het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren.



Gaia stelt dat het gaat om een "pop-up-slachthuis" dat niet voldoet aan de vereisten van een echt regulier slachthuis en waar vorig jaar van alles misliep. De dierenrechtenorganisatie meent dat het FAVV "valselijk laat uitschijnen" dat het zou gaan om een permanent slachthuis en dat het een initiatief is dat "uitgaat van amateurs die niets met de slachtsector te maken hebben".