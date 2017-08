Drie op vier websites van Belgische bedrijven is wettelijk niet in orde

Bewerkt door: aja

Meer dan 75 procent van de websites van Belgische bedrijven is wettelijk niet in orde. Dat blijkt uit de jaarlijkse internetbarometer van Email-Brokers. Bij veel ondernemingen ontbreken contactgegevens, btw-nummer en algemene voorwaarden op het webadres, hoewel dat verplicht is. "Het wettelijk kader bestaat, maar daar blijft het ook bij. Er wordt veel te weinig gecontroleerd", zegt William Vande Wiele, CEO bij Email-Brokers.

In ons land zit intussen ongeveer 64 procent van de bedrijven op het internet, goed voor bijna 900.000 actieve url's. Een forse verbetering tegenover 2011, toen dat er nog net geen 670.000 waren, maar die digitale vooruitgang heeft ook een keerzijde. Van alle websites en e-commerceplatformen van bedrijven, is slechts een kwart in orde met alle regels.



"Vaak ontbreken de contactgegevens en het btw-nummer, of vermelden de ondernemers niet de algemene verkoopsvoorwaarden", zegt Steven Nicolai, sales manager bij Email-Brokers. "Nochtans is dat verplicht en is de informatie wel erg belangrijk voor het vertrouwen van klanten in de website."