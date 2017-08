Vrouw komt om bij val uit appartement in Berchem

Door: redactie

31/08/17 - 14u06 Bron: Belga

De Corneel Jaspersstraat in Berchem © Google Street View.

In het Antwerpse district Berchem is donderdagochtend het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in enkele struiken in de Corneel Jaspersstraat. Dat zegt het parket van Antwerpen. Aanvankelijk werd uitgegaan van een verdacht overlijden, maar verder onderzoek heeft uitgewezen dat het meer dan waarschijnlijk om een wanhoopsdaad gaat.