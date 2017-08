Vrouw komt om bij val uit appartement in Berchem: kwaad opzet niet uitgesloten

Door: redactie

31/08/17 - 14u06 Bron: Belga

De Corneel Jaspersstraat in Berchem © Google Street View.

In het Antwerpse district Berchem is donderdagochtend het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in enkele struiken in de Corneel Jaspersstraat. Dat zegt het parket van Antwerpen, dat de zaak behandelt als een verdacht overlijden. Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat het 35-jarige slachtoffer vanuit de tiende verdieping van een aanpalend appartementsgebouw naar beneden is gevallen, maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten.