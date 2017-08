Leger koopt mini-drones voor verkenningsvluchten tijdens militaire operaties

KVDS

video Het Belgisch leger heeft 8 systemen gekocht met elk 3 minidrones waarmee de commandant van een compagnie of peloton tijdens militaire operaties tactische informatie kan inwinnen over de omgeving zodat hij zijn manschappen beter en veiliger kan inzetten. Defensie betaalde 4,5 miljoen euro voor de drones. Dat heeft defensieminister Steven Vandeput bekendgemaakt.

Het gaat om een klein toestel van het merk Raven dat een vleugelspan van 1,4 meter heeft, een lengte van 0,9 meter en een gewicht van 2,1 kilogram. De operationele vlieghoogte is 30 tot 150 meter, de maximale vluchtduur bedraagt 60 tot 90 minuten en de maximale afstand tot de operator 10 kilometer. Het Belgische leger zet soortgelijke drones van het merk Puma nu al enige tijd in tijdens zijn militaire operaties in Irak maar die worden geleased. Het is de eerste keer dat er drones van een dergelijk klein type worden aangekocht. Ze zullen beheerd worden door het bataljon ISTAR in Heverlee, de verkenningseenheid van de landcomponent, en na de nodige opleiding voor het personeel vanaf volgend jaar ingezet kunnen worden voor buitenlandse operaties.

Defensie beschikt al over B-Hunters, maar deze drones zijn groter en vliegen ook op grotere hoogte. Ze worden onder meer ingezet voor opsporing van watervervuiling op zee. Door hun kleine afmetingen zijn de mini-drones veel beter geschikt om tijdens militaire operaties mobiel te worden ingezet voor verkenningsvluchten.



Twee rugzakken

Zo kan de set van een systeem bestaande uit drie vliegtuigen met camera, twee grondcontrolestations met laptop, wisselstukken en toebehoren, opgeborgen worden in twee rugzakken. De Ravens kunnen ook ingezet worden voor het bewaken van vliegvelden of de beveiliging van konvooien. De inzet in ons land voor burgerlijke opdrachten is moeilijker omdat het luchtruim in deze omgeving op lage hoogte volledig vrij moet zijn.



Omdat het ideale hulpmiddelen zijn voor het verzamelen van informatie zijn drones volgens minister Vandeput niet meer weg te denken bij militaire opdrachten. Hij plant in de toekomst ook de aankoop van andere types zoals het grotere Male, "een vliegtuig met piloot aan de grond", dat ook bewapend kan worden.



Samenwerking

Hij wees in zijn toespraak ook op de samenwerking in Beneluxverband in het Raven-dossier. "Luxemburg kocht tegelijk met ons 4 dergelijke systemen. Nederland beschikt al over Ravens. Met de drie landen is afgesproken samen te werken aan opleiding, onderhoud en de aankoop van wisselstukken. De Europese defensie kan zich maar ontwikkelen door van onderuit samen te werken aan concrete dossiers", aldus Vandeput.