De Leeuw: "Uithaal De Wever is slag in gezicht van honderdduizenden die elke dag heel hard hun best doen"

Bewerkt door: mvdb

31/08/17 - 13u10 Bron: Belga

© belga.

De uithaal van Bart De Wever is een slag in het gezicht van de vakbonden, en met hen de honderdduizenden mensen "die elke dag heel erg hard hun best doen en het niet altijd makkelijk hebben". Dat zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in een reactie op uitspraken van de N-VA-voorzitter.

De vakbonden staan voor alles wat N-VA wil zien verdwijnen Rudy De Leeuw ACV-voorzitter Marc Leemans en ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. © photo news. Itt. sommige politici nemen we nt eigen navel, maar wel zorgen vn gewone mensen serieus. Bv. van 128.000 mensen die minder pensioen krijgen. — ACV Online (@ACVonline) August 31, 2017

De Wever maakte vandaag in een interview met de Gazet van Antwerpen zijn ongenoegen duidelijk over de Belgische vakbondstop. Hij haalde daarbij onder meer uit naar De Leeuw. "Als ik vakbondsmensen zoals Rudy De Leeuw (ABVV) en Marc Leemans (ACV) bezig hoor, vraag ik mij af of die zichzelf nog wel serieus nemen. Ze zijn maar over sociale bloedbaden bezig, maar beseffen ze wel hoe onvoorstelbaar herverdelend en sociaal België wel niet is? Ze kijken echt alleen maar naar hun eigen navel."



"Werkenden en niet-werkenden die elke dag hun best doen"

"Het is opmerkelijk dat een voorzitter van een politieke partij persoonlijk zo laag uithaalt naar voorzitters van vakbonden", zegt De Leeuw in een reactie. "Met mezelf en collega Marc Leemans aan te pakken, pakt hij ook de vakbonden aan en met hen de honderdduizenden mensen - werkenden en niet-werkenden - die elke dag heel erg hard hun best doen en het niet altijd gemakkelijk hebben. Dat is een slag in hun gezicht. Dat men mij persoonlijk pakt, tot daar aan toe, maar wij staan voor iets."



Volgens de vakbondsman staan de vakbonden voor alles wat de N-VA wil zien verdwijnen. "Voor betaalbare zorg, voor vaste contracten die zekerheid en een goed loon geven, voor waardige pensioenen... Kortom: voor een samenleving waar iedereen thuis is."



En nog: "Wij gaan door. Mijn wereldbeeld is sociaal en socialistisch. Geen enkele uithaal zal het ABVV verhinderen om op te komen voor degenen die anderen laten vallen."



Ook het ACV reageert op de uitspraken van De Wever. "In tegenstelling tot sommige politici nemen we niet eigen navel, maar wel de zorgen van gewone mensen serieus. Bv. van 128.000 mensen die minder pensioen krijgen", luidt het in een Tweet van ACVonline.



De liberale vakbond ACLVB wil donderdag niet reageren op de uitspraken van de N-VA-voorzitter.