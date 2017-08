IN BEELD. Groot zinkgat in Brussel-centrum: verkeer omgeleid

Robbe van Lier

31/08/17 - 11u28 Bron: Eigen berichtgeving, Twitter

© Olivier Van Eesbeecq.

In de Kardinaal Mercierstraat in het centrum van Brussel is vanochtend een groot zinkgat ontstaan. De politie is ter plaatse en heeft de straat afgesloten voor al het verkeer. Ook het openbaar vervoer dat door de straat rijdt, moet omrijden. Wat de oorzaak is van het zinkgat, is momenteel niet bekend.