Chihuahua van Axel Daeseleire en Jess Donckers vermist

Heb jij het hondje van acteur Axel Daeseleire en zijn vriendin Jess Donckers gezien? De chihuahua Viktor is sinds maandagnacht vermist. Hij werd het laatst gezien aan de Schelde ter hoogte van de Zomerbar Tango in Antwerpen na het vuurwerk.

"Mijn wereld staat stil", schreef model en presentatrice Jess Donckers gisteren op Facebook. "Het verdriet is immens, de machteloosheid knagen." Het hondje is al twee dagen vermist. Vermoedelijk had het kleine hondje schrik van het vuurwerk.



Er waren al verschillende zoekacties. Het bekende koppel vraagt ook om hun opsporingsbericht massaal te delen. Donckers houdt haar vrienden en volgers op sociale media volop op de hoogte. Zo gingen ze al met een speurhond op zoek naar Viktor maar dat leverde niets op. "We zijn bijna 100 procent zeker dat hij werd meegenomen door mensen. Hopelijk bij lieve, eerlijke mensen die mijn kleine oogappel veilig terug thuis brengen."



Het laatste dat de vriendin van Axel Daeseleire op haar sociale media plaatste was een nieuwe tip die ze hadden binnen gekregen. "Dinsdag rond 16 uur zou hij gespot zijn aan de Schelde ter hoogte van het gemeentehuis van Schelle. Hij liep er nerveus heen en weer. Mensen waren hem aan het roepen waardoor de tipgever is doorgereden denkende dat Viktor van hen was. Wie heeft hem nog gezien in die buurt?"



Heb jij de geliefde hond gezien van het BV-koppel? Tips kan je delen met het telefoonnummer 0499/15.59.26