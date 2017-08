Motorrijder kritiek bij aanrijding in Wervik

Alexander Haezebrouck

31/08/17 - 10u10 Bron: Eigen berichtgeving

Bij een zware aanrijding op de N58 in Wervik is een motorrijder deze ochtend zwaargewond geraakt. De 36-jarige man belandde onder een bestelwagen en werd van zijn tweewieler geslingerd. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.