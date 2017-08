Siebe De Voogt

31/08/17

© Siebe De Voogt.

Op het bedrijventerrein aan de Rampe in Oostkamp is brand uitgebroken in carwash Wildemeersch. De brand gaat gepaard met een rookpluim die kilometers ver te zien is. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Nu al is duidelijk dat de carwash reddeloos verloren is. Ook het woonhuis achteraan staat in brand.