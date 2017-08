Sofie (5) én haar mama gaan terug naar school, na de strijd tegen kanker: "Het was niet allemaal kommer en kwel"

ANNICK GROBBEN

31/08/17 - 06u09

© Jan Aelberts.

Dubbel aftellen naar 1 september ten huize De Rho in het Oost-Vlaamse Asper bij Gavere. Want na een jaar gaan leukemiepatiëntje Sofie (5) én haar mama, die leerkracht is, terug naar school. En reken maar dat ze Sofie niet vergeten zijn op school. "Het is ongelooflijk wat ze daar het voorbije jaar allemaal voor haar en voor ons hebben gedaan."

© Jan Aelberts.

Even terug in de tijd naar 1 september 2016. Naar klokslag halfnegen, om precies te zijn. Anneleen Noël en haar man Kristof De Rho (42) zitten in de wachtkamer van het kinderziekenhuis van het UZ Gent. Te wachten tot ze naar het OK mogen, om te kijken hoe het met hun dochter gaat. Sofie, amper vier jaar oud dan, heeft zonet haar eerste operatie gehad. Anderhalve maand eerder, op 19 juli, is er acute lymfatische leukemie bij de kleuter vastgesteld. Halfnegen, in gedachten hoort Anneleen de schoolbel rinkelen. Moment waarop Sofie vrolijk de tweede kleuterklas had moeten binnenhupsen, waarop zij als juf haar leerlingen van de tweede graad welkom had moeten heten.



"Al zijn we nu een jaar later, ik vergeet nooit hoe bewust ik me vorig jaar van die eerste septemberdag was", vertelt Anneleen in hun tuin in Asper, terwijl Sofie tegenover haar goedschiks bezig is met het inkleuren van een dolfijn. "Ik weet ook nog hoezeer Sofie ernaar had uitgekeken om naar de tweede kleuterklas te gaan", vervolgt ze. "Dat klasje ligt op een eerste verdieping en dan zou ze - hou je vast - trappen mogen maken! (lacht) Dan zou ze bij juf Kathleen mogen spelen in de poppenhoek die je alleen maar met trapjes kan bereiken en waar je via een glijbaan terug naar beneden moet. Dat leek haar de max. Maar het meest van al keek Sofie er in het tweede kleuterklasje naar uit om haar liefje Jorit terug te zien. Je moet weten: alle meisjes zijn stekezot van Jorit, een schat van een kind. Sofie beschouwt hem als haar vriendje."



De kleine prinses heeft het hard gemist, dat ze het voorbije jaar niet naar school kon. Dat ze geen deel had aan het kleuterleven van het tweede klasje. "Maar: het is onvoorstelbaar hoeveel de school én de kinderen het voorbije schooljaar hebben gedaan om Sofie niet te vergeten en om er voor ons te zijn", zegt Anneleen.



Met briefjes, raadsels, Halloweenversiering, een iPad met filmpjes en tal van andere verrassingen fleurden de schoolgenootjes van Sofie een heel schooljaar lang de dagen van het meisje op.