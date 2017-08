De Wever: "Rudy De Leeuw, Marc Leemans, nemen die mannen zichzelf nog serieus?"

kv

31/08/17 - 05u22 Bron: Belga

© BELGA.

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in een interview aan de Gazet van Antwerpen zijn ongenoegen over de Belgische vakbondstop nog eens duidelijk gemaakt. "Alles in dit land lijkt geconstrueerd om veranderingen tegen te houden, zowel institutioneel als in de sociale structuren. Blokkeren is niet moeilijk. Hoe mensen bepaalde stelsels die onhoudbaar zijn blijven verdedigen (...) dat vind ik compleet onverantwoord", zegt de Antwerpse burgemeester.