Betaalstaking: is dat wel goed idee?

ISOLDE VAN DEN EYNDE

31/08/17 - 05u00

© photo_news.

Het is weer zover: op 10 oktober - de dag dat premier Michel zijn State of the Union geeft in het parlement - legt de socialistische spoorbond ACOD 24 uur het werk neer. Oppositiepartij Groen stelt een alternatieve actie voor: de betaalstaking, waarbij de treinen rijden maar de reiziger gratis spoort.