"Meer dan de helft van de Vlaamse en Brusselse zestigplussers uitgesloten uit maatschappij"

FT

30/08/17 - 23u59 Bron: Belga

26 procent van de zestigplussers ondervindt financiële moeilijkheden en neemt nauwelijks deel aan het socio-culturele leven. © Thinkstock.

54 procent van alle Vlaamse en Brusselse zestigplussers loopt het risico op één of andere manier uitgesloten te worden uit de maatschappij. Dat blijkt uit een grootschalig doctoraatsonderzoek van Sofie Van Regenmortel (VUB).

Van Regenmortel onderzocht 20.275 zestigplussers, gespreid over 80 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Het cijfermateriaal was afkomstig van de Belgian Ageing Studies. De onderzoekster ging na in hoeverre de Vlaamse en Brusselse ouderen het risico lopen uitgesloten te worden.



Er werd niet enkel rekening gehouden met financiële drempels, maar ook participatie aan socio-culturele activiteiten, toegang tot diensten en degelijke huisvesting én discriminatie op basis van leeftijd, werden onderzocht. Net als digitale uitsluiting, hoe ouderen uitgesloten worden in hun sociale relaties en hoe de buurt waarin mensen wonen, kan leiden tot vervreemding.



De conclusies van Van Regenmortel: "Slechts 46 procent van de oudere bevolking loopt geen enkel risico loopt. 26 procent ondervindt financiële moeilijkheden en neemt nauwelijks deel aan het socio-culturele leven, 12 procent is uitgesloten van zijn fysieke en sociale omgeving. De rest, 16 procent, is ongeveer op alle vlakken uitgesloten."