Nicht van Abrini legt bekentenissen af, aanhouding verlengd

Door: redactie

30/08/17 - 23u23 Bron: Belga

Mohamed Abrini was betrokken bij de aanslagen in Brussel en Parijs. © ap.

De 22-jarige Belgische vrouw van Marokkaanse origine die twee weken geleden op Korfoe opgepakt werd en ervan verdacht wordt naar Syrië te willen trekken, is deze ochtend voor de raadkamer van Luik verschenen, die haar aanhouding verlengd heeft. Het gaat om de nicht van Mohammed Abrini, die betrokken was bij de aanslagen in Brussel en Parijs. De vrouw heeft bekentenissen afgelegd. Dat meldt haar advocaat Yannick De Vlaeminck.