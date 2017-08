Na ongeval met vrachtwagen in Dilbeek: "Vermijd Brusselse Buitenring"

Tom Vierendeels

30/08/17 - 22u43 Bron: Eigen berichtgeving

De lichte vrachtwagen ging over de kop en kwam tot stilstand tegen de middenberm. © Mozkito.

Op de Brusselse Buitenring ter hoogte van Dilbeek is het deze avond nog altijd aanschuiven na een ongeval met een vrachtwagen. Kort voor 22 uur werd een van de rijstroken wel opnieuw opengesteld voor het verkeer, maar het Verkeerscentrum raadt toch aan de snelweg te mijden.

Rond 20 uur deze avond ging een lichte vrachtwagen ter hoogte van Dilbeek over de kop. Dat gebeurde net voor de afrit richting Ninoofsesteenweg. Het voertuig botste tegen de middenberm en kwam tot stilstand in het midden van de rijbaan. De chauffeur raakte lichtgewond. De snelweg was een tijdlang volledig versperd. Rond 22 uur werd één rijstrook vrijgemaakt, maar het is momenteel wel nog aanschuiven tot in Strombeek-Bever.



Eerder op de avond gebeurde ook al een ongeval ter hoogte van Jette. Rond 19 uur reden een vrachtwagen en drie personenwagens op elkaar in, waardoor een deel van de Buitenring versperd was. Dat leidde al snel tot een file die reikte tot in Diegem.



Het Verkeerscentrum raadt intussen nog altijd aan de Buitenring te mijden. Wie vanuit de knooppunten Groot-Bijgaarden, Machelen of Strombeek-Bever de E19 naar Bergen en Charleroi wil bereiken, doet dat best via de Binnenring. Wie vanuit Hasselt naar Gent wil, rijdt best via Antwerpen.