Door: redactie

30/08/17 - 22u00 Bron: vtmnieuws.be

video

Een vrouw uit Gent heeft een heel bijzonder postadres opgericht: je kan een brief voor een overleden geliefde naar haar sturen. Je krijgt natuurlijk geen antwoord, maar alleen al het feit dat je iemand nog een brief kan schrijven, kan goed zijn voor de rouwverwerking. En mensen die weten dat ze binnenkort gaan sterven kunnen een brief voor een nabestaande bij haar achterlaten, zij stuurt die dan later op.