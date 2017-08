Auto botst met lijnbus in Antwerpen: vijf gewonden

Toon Verheijen

Vijf personen zijn vanavond iets na 21 uur lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Pothoekstraat en de Turnhoutsebaan. "Een bus van De Lijn en een auto botsten er op elkaar", vertelt een woordvoerder van de politie.

"Vijf personen, vier passagiers en de bestuurder van de wagen, liepen lichte verwondingen op maar zonder veel erg. Er was wel even verkeershinder maar er moesten geen voertuigen getakeld worden."



Volgens getuigen is de aanrijding vermoedelijk gebeurd door een inhaalmanoeuvre. "Er was niet meteen een zijstraat dus vermoedelijk reed de wagen over de bus- en trambedding om een fietser in te halen. De bestuurders zag de voorbij snellende bus 410 richting Turnhout niet passeren en een aanrijding was niet meer te voorkomen."



De Lijn vroeg een extra ziekenwagen voor de buschauffeur omdat die licht in schock verkeerde. De personenwagen werd getakeld wegens niet meer rijvaardig.