Door: redactie

30/08/17 - 21u00 Bron: vtmnieuws.be

video

De zomer zit er weer bijna op. Hij begon zeer warm en droog in juni en augustus lijkt altijd maar natter te worden. Maar is dat ook het geval? We vroegen aan VTM-weerman David Dehenauw om een balans op te maken van de zomer van 2017.