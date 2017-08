CdH-voorzitter Lutgen: "Ik droom van een regering zonder N-VA of PS"

Door: redactie

30/08/17 - 20u53 Bron: Belga

© photo news.

CdH-voorzitter Benoît Lutgen droomt van een federale regering zonder N-VA of PS na de verkiezingen van 2019. Dat heeft Lutgen deze avond verklaard op RTL-TVi. Op die manier drukt hij de piste de kop in dat zijn partij een samenwerking met N-VA niet langer ongenegen zou zijn.

"Wat ik hoop in 2019? Dat is dat men stopt met zeggen dat alles in het noorden rond de N-VA draait en alles in het zuiden rond de PS. Ik droom van een regering met N-VA noch PS in 2019. Dat is mijn prioritaire keuze", aldus Lutgen.



Lutgen verdedigde nogmaals zijn keuze om niet meer met de PS te willen regeren in de deelentiteiten. Hij schuwde daarbij de kritiek op DéFI-voorzitter Olivier Maingain niet. Maingain weigerde maandag plaats te nemen aan de onderhandelingstafel met MR en cdH. "Maingain zit in de zak van de PS en wil zelfs niet meer komen praten zonder hen", laakte Lutgen.



Via De Standaard raakte gisteren bekend dat de burgemeester van Namen Maxime Prévot (cdH) op een bijeenkomst van de CD&V-studiedienst had laten verstaan dat samenwerking met N-VA niet langer een probleem was. Later ontkende Prévot dat. In dezelfde krant beaamde Waals fractieleider Dimitri Fourny evenwel ook dat met N-VA te praten zou vallen indien de Vlaams-nationalisten geen stappen meer zetten naar de verdere ontmanteling van het land.



Maingain ziet een vertrouwensbreuk met cdH. Volgens hem had de positionering van het cdH, dat opriep niet meer met de PS te regeren in het Franstalige landsgedeelte, enkel tot doel "de N-VA tevreden te stellen". "Ik begrijp meteen waarom de voorstellen over deugdelijk bestuur die wij met Ecolo naar voren hebben geschoven, niet weerhouden zijn. Dat was enkel om N-VA niet tegen de borst te stoten."