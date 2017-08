Door: redactie

30/08/17 - 19u55 Bron: vtmnieuws.be

video

Imkers houden hun hart vast voor de Aziatische hoornaar, een soort monsterwesp die hele kolonies honingbijen uitmoordt. De wesp kwam vijf jaar geleden per schip in Frankrijk terecht en is nu al vier keer in ons land gevonden - de laatste keer begin augustus in Henegouwen. Tot nu toe gelukkig nog zonder veel gevolgen. Maar natuurorganisaties roepen op om élke waarneming te melden.