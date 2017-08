Privatisering FN Herstal ligt momenteel niet op tafel, zegt minister Jeholet

TT

30/08/17

Wallonië De Waalse regering is momenteel niet van plan wapenfabriek FN in Herstal te privatiseren. Dat heeft Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) verzekerd. Aanleiding is een motie die de gemeenteraad van Herstal gisterenavond goedkeurde en waarin die zich verzette tegen zelfs maar een gedeeltelijke privatisering.

"Er ligt momenteel geen enkele vorm van privatisering van FN op de Waalse regeringstafel", stelt minister Jeholet. Een maand geleden verklaarde cdH-voorzitter Benoît Lutgen nog dat het volgens hem niet de hoofdtaak is van een overheid om voor 100 procent aandeelhouder te zijn van een bedrijf als de Fabrique Nationale in Herstal. Toen hij nog in de oppositie zat, nam minister Jeholet een gelijkaardig standpunt in.



De gemeenteraad van de Luikse gemeente heeft burgemeester Frédéric Daerden (PS) opgedragen zijn bekommernis aan de minister over te maken. Volgens Jeholet werd intussen contact opgenomen met het oog op een ontmoeting in de loop van volgende week. De PS-fractie in het Waals parlement heeft Jeholet ook al opgeroepen zo snel mogelijk zijn standpunt te verduidelijken. De Franstalige socialisten zijn voorstander van het aandeelhouderschap, niet alleen voor de dividenden, maar ook om een zicht te hebben op de wapenexport.