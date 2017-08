"Die moet dringend eens gemolken worden": vrouw uit Berlare richt zich in brief tot onbeschofte mannen

FT

30/08/17 - 20u29

Fabienne Liebaut, bijna 44, is moeder van vier kinderen. © Facebook.

Fabienne Liebaut uit Berlare is het beu: de soms schunnige opmerkingen die ze naar haar hoofd geslingerd krijgt. Zomaar. Bijna dagelijks. "Afgelopen zondag nog vonden drie mannen het blijkbaar nodig mij na te roepen: 'Die moet ook hoognodig eens gemolken worden'." Ze schreef erover op Facebook. "Dit soort gespot wordt al te vaak aanvaard. Kan niet", klinkt het.

Fabienne weet zelf niet goed waar die schunnige opmerking vandaan komt. De vrouw van 44 uit Berlare en moeder van vier kinderen is niet gezegend met een gigantische boezem, zoals ze zelf zegt. "Na vier zwangerschappen en borstvoedingen - want jawel, daar dienen die dingen dus ook voor - moet ik mij tevreden stellen met een 90B. Misschien was het het bier dat ervoor zorgde dat u een iet of wat vertekend beeld had. Maar met alle respect: u hebt er geen verstand van, of u bent weinig gewend. Dat kan ook", richt ze zich tot de mannen die haar op het marktplein van Schellebelle plots verrasten. Ze vertelt haar verhaal met een kwinkslag - "bij deze is mijn emmer geleegd en kan ik er weer een tijdje tegen" - maar het was wel de druppel die de "de emmer der verdraagzaamheid liet overlopen". "Ik ken te veel meisjes en jongens die gebukt gaan onder een laag zelfbeeld en dit soort 'aanvaard' gespot werkt zoiets in de hand. Het gebeurt zo vaak, zonder dat iemand de impact ervan beseft", vertelt Fabienne. Vandaar dus de tekst.

Wat als?

U zult nooit beseffen dat niet een cultuur maar opvoeding, scholing en gezond verstand aan de basis liggen van deze problematiek Fabienne Liebaut

"Het had een scène uit het televisieprogramma 'Wat Als' kunnen zijn", schrijft ze. "'Wat als onbeschoftheid algemeen aanvaard was?' Het zou inderdaad grappig kunnen zijn, mocht het niet zo schrijnend zijn. U trof me op een slecht moment. Misschien had u liever gehad dat wij vrouwen ons hullen in lange, losse kledij zodat u niet gestoord wordt door onze fysieke verschijning. Dan kan u zich gelukkig prijzen. Er zijn landen waar dit de norm is. Emigreer gerust."



Verbale seksuele agressie is even erg - zo niet erger - dan fysieke seksuele agressie, schrijft Fabienne nog, "iets wat gelukkig minder voorkomt en veel minder algemeen aanvaard is". Dat een van de mannen die opmerking riep trouwens een dochter had, maakt de vrouw nog triester. "Ik tracht mijn kinderen, waaronder drie jongens, op te voeden met een ruime geest en respect voor elk individu. Ik heb ook een puberende dochter en was ook zelf een puber, op zoek naar wie ik was. U zal wellicht de eerste zijn die verontwaardigd zal reageren over het onrecht dat uw kind wordt aangedaan als ze dergelijke opmerking naar hun hoofd krijgen. Misschien wordt die wel gemaakt door een moslim en dan kunt u het meteen op hun cultuur gaan schuiven."



"Verbeter mij als ik fout ben, maar u was ongetwijfeld ook één van de mensen die hoog van de toren blies toen een bende asielzoekers 'onze vrouwen' seksueel intimideerden en aanrandden in Duitsland tijdens het eindejaarsgebeuren en op de festivals deze zomer. Bent u er zich van bewust dat u zelf zo iemand bent? U zult nooit beseffen dat niet een cultuur, maar opvoeding, scholing en gezond verstand aan de basis liggen van deze problematiek."