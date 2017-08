Wolkbreuk zet parking Carrefour blank

Door: Didier Verbaere

30/08/17 - 18u15 Bron: Eigen berichtgeving

© Didier Verbaere.

Wetteren Een hevige wolkbreuk zette woensdagnamiddag omstreeks 17 uur de parking van warenhuis Carrefour Market aan de Zuidlaan in Wetteren blank. De brandweer kwam ter plaatse.

Het personeel sleepte paletten aan zodat de klanten met droge voeten aan hun wagens raakten. De brandweer kwam ter plaatse om de putdeksels van de waterafvoer open te gooien zodat het water weg kon trekken. Het is niet de eerste keer dat de afhellende parking bij hevig regenweer onder water komt te staan. Na een halfuurtje was het water weg en konden de klanten weer met droge voeten over de parking.