Hevige wolkbreuk veroorzaakt op verschillende plaatsen wateroverlast

Door: Didier Verbaere, IVI, JDS

30/08/17 - 18u15 Bron: Eigen berichtgeving

© Didier Verbaere.

Een hevige wolkbreuk heeft voor heel wat wateroverlast gezorgd, vooral in Oost-Vlaanderen en Brussel. Deze namiddag kwam daardoor de parking van warenhuis Carrefour Market aan de Zuidlaan in Wetteren blank te staan. In Erembodegem staat de Melkweg volledig onder water. In Brussel zijn drie tunnels deze avond even afgesloten geweest door de wateroverlast.

Door de overvloedige regenval en de bijkomende wateroverlast zijn de Georges Henri-tunnel en de Montgomerytunnel in beide richtingen en de Stefaniatunnel richting centrum een tijd lang gesloten. De brandweer heeft het water ondertussen weggepompt en de tunnels zijn opnieuw open voor verkeer.



De spits verloopt nog steeds zeer moeizaam. Er zijn files in de Reyers-Centrumtunnel richting centrum en in de Wettunnel richting Centrum. Het verkeer gaat ook traag van de Kruidtuintunnel tot en met de Rogiertunnel.



"Het probleem bij zo veel regen op korte rijd is natuurlijk dat al het water langs beide kanten de tunnel in loopt. Op dat moment kan de afvoer het niet meer aan", stelt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit. Het is niet de eerste keer dat verschillende tunnels moeten afgesloten worden door wateroverlast, maar een structurele oplossing is er vooralsnog niet.

Erembodegem Ook de Melkweg in Erembodegem staat blank. Meerdere bewoners hebben water in de kelder. Ook hier is de brandweer druk bezig om het water weg te pompen.





Wetteren Het personeel van Carrefour Market in Wetteren sleepte paletten aan zodat de klanten met droge voeten aan hun wagens raakten. De brandweer kwam ter plaatse om de putdeksels van de waterafvoer open te gooien zodat het water weg kon trekken. Het is niet de eerste keer dat de afhellende parking bij hevig regenweer onder water komt te staan. Na een halfuurtje was het water weg en konden de klanten weer met droge voeten over de parking.