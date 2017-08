MIVB breidt veiligheidsdienst uit met 107 medewerkers

Door: redactie

30/08/17 - 18u07 Bron: Belga

© photo news.

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB zal haar veiligheidsdienst in de komende maanden uitbreiden met 107 extra veiligheidsmedewerkers en 15 omkaderingspersoneelsleden. De Brusselse regering maakt 8 miljoen euro vrij voor de opleiding en aanwerving van de nieuwe medewerkers.

Sinds begin augustus zijn de eerste 12 van die nieuwe 122 medewerkers al actief op het net van de MIVB. Vier van hen kregen vandaag hun Vigilis-accreditatiekaart uit handen van Brussels minister-president Rudi Vervoort, minister van Mobiliteit Pascal Smet, minister van Tewerkstelling Didier Gosuin en CEO van de MIVB Brieuc de Meeûs.



De regering besliste midden 2016, na de aanslagen in België, om de aanwezigheid van de veiligheidsmedewerkers op het net te versterken. In eerste instantie gebeurde dat via een privé bewakingsfirma, maar de nieuwe veiligheidsmedewerkers van de MIVB zullen deze in de komende maanden vervangen.



Groter veiligheidsgevoel

De veiligheidsmedewerkers zullen zich specifieker toespitsen op één bepaald metrostation, waardoor de herkenbaarheid bij het publiek en het veiligheidsgevoel moeten groeien. Bepaalde kwetsbare stations als Beurs of het Zuidstation krijgen voorrang.



"Deze mensen worden het aanspreekpunt voor onze reizigers. Hun rol bestaat erin beschikbaar te zijn voor het publiek. Ze zijn dus meer dan alleen veiligheidsmedewerkers", vertelt minister Smet.



De opleiding van de nieuwe medewerkers komt er na een actieve samenwerking tussen Actiris, VDAB Brussel, Bruxelles Formation en de MIVB. De 122 medewerkers moeten tegen eind 2017 allen in dienst getreden zijn.