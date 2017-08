Nederlander kritiek na botsing met vrachtwagen op E314 in Houthalen

Door: redactie

30/08/17 - 17u50 Bron: Belga

Bij het verkeersongeval met twee personenwagens en een vrachtwagen op de E314 in Houthalen-Helchteren richting Lummen is deze middag een Nederlander levensgevaarlijk gewond geraakt. Een man uit Tessenderlo liep lichte verwondingen op.

Rond 11.45 uur knalde de man uit Tessenderlo met zijn wagen tegen de auto van de Nederlander die in een file stond aan te schuiven. Vervolgens knalde de Nederlander achter op een vrachtwagen.



De brandweerpost van Genk moest de onfortuinlijke man uit het wrak bevrijden. De Nederlander werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd.



Door de aanrijding was de E314 richting Lummen versperd en ontstond er een file. Het verkeer werd omgeleid via het complex in Houthalen. Rond 13.30 uur werd de autosnelweg richting Lummen weer vrijgegeven, waarna de file snel oploste.