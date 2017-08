Oostende in de ban van pyromaan: hier werd sinds begin juni brandgesticht

Timmy Van Assche & Jelle Houwen

30/08/17 - 17u44

Op twaalf plaatsen in Oostende werd deze zomer al brand gesticht. Deze week nog ging een Volkswagen Golf volledig in de vlammen op. © RV.

Is de pyromaan van Oostende gevat? Nadat maandagnacht viermaal brand werd gesticht - een Volkswagen Golf ging volledig in de vlammen op - is een 60-jarige vrouw opgepakt. Toch werd gisteravond opnieuw vuur gestookt, dit keer in de tuin van een woning. Het is al de twaalfde brandstichting in een paar weken.

Oostende is al weken in de ban van een of meerdere brandstichters. De brandweer had maandagnacht andermaal de handen vol. Tussen 1 en 5 uur moest ze liefst vijfmaal uitrukken om vlammen te bestrijden, waarbij het vier keer om brandstichting bleek te gaan. Tussen 1 en 1.30 uur werden twee vuilnisbakken in brand gestoken in de Honoré Borgersstraat en het Sint-Catharinaplein. Het vuur was er telkens snel onder controle, maar de vuilnisbakken zijn wel vernield.



De brandweer moest zich daarna reppen naar de Oesterbankstraat in de wijk Hazegras, iets meer dan twee kilometer verderop. Daar werd geprobeerd om een Audi in brand te steken, wat mislukte. Om 4.30 uur slaagde de brandstichter wel in z'n opzet: de Volkswagen Golf van een bewoner ging volledig in de vlammen op.



Bij die brand merkte de politie een verdachte vrouw op. "Het gaat om een 60-jarige Waalse vrouw die al een tijd in Oostende woont", stelt het Brugse parket. "Ze was in de buurt op het tijdstip van de laatste brand en kwam bij de politie als verdacht over. Daarom werd ze opgepakt."



Verscheidene elementen wijzen in de richting van Karin V. "Ze woont in de Leopold III-laan waar vorige week brand werd gesticht. Toen gingen twee fietsen in een stalling van het flatgebouw waar ze woont, in de vlammen op. Bovendien is ze bij het gerecht al bekend voor brandstichtingen. Er wordt onderzocht of ze voor meer branden in Oostende in aanmerking komt." De vrouw verschijnt vrijdag voor de raadkamer. (lees meer onder het kaartje) Lees ook Grote zoekactie op strand Oostende naar twee vermiste dronken mannen

