Opnieuw lichaamsdelen uit Samber opgevist

Bewerkt door: HA

30/08/17 - 16u38 Bron: Belga

(Archieffoto) © belga.

De hulpdiensten hebben vandaag in Hourpes, bij Thuin (Henegouwen), nieuwe lichaamsdelen aangetroffen in de Samber, nadat eerder een kadaver met ontbrekende ledematen was aangetroffen. Het hoofd van het slachtoffer ontbreekt nog, waardoor het slachtoffer nog niet is geïdentificeerd.