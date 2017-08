Zware avondspits rond Antwerpen door hevige regen en ongeval in Borgerhout

Door: MDR, HR, Sander Bral

30/08/17 - 17u56 Bron: Verkeerscentrum, eigen berichtgeving

De avondspits in en rond Antwerpen verloopt moeizaam. Door de hevige regen is omstreeks 17.40 uur in de richting van Nederland de rechterrijstrook van de Kennedytunnel afgesloten. Daardoor is het een uur filerijden op de E17 vanaf Haasdonk tot aan de Kennedytunnel. Bij het begin van de avondspits gebeurde ook al een zwaar ongeval in Borgerhout, ook in de richting van Nederland.