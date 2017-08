Files op Antwerpse ring na ongeval in Borgerhout

Door: MDR, HR

30/08/17 - 15u38 Bron: Verkeerscentrum, eigen berichtgeving

© De Roeck.

Borgerhout Door een aanrijding op de Antwerpse ring in Borgerhout staan er momenteel lange files in de richting van Nederland. De Liefkenshoektunnel is nu tolvrij in de richting van Stabroek.