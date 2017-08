Vermiste pelikaan gespot in Francorchamps

Door: redactie

Op de E42 in de buurt van Francorchamps hebben automobilisten gisteren een pelikaan gespot. "In het voorbijrijden zagen we het dier plots op een betonnen staketsel van de middenberm zitten", zegt Jurgen Aerts, die het kon vastleggen met zijn dashcam." Volgens de Franstalige zender RTL-TVI gaat het om een dier dat ontsnapt is uit het dierenpark 'Monde Sauvage' in Aywaille, in de provincie Luik. "Hij ontsnapt regelmatig", zegt het park aan Rtlinfo.be, "maar hij keert terug om te eten." Het park zou hem liever vangen en opsluiten, maar dat lukt niet. Vorige week ontsnapte ook al een Australische pelikaan uit het dierenpark Pairi Daiza in Brugelette, in de provincie Henegouwen. Die werd later gespot in het Limburgse Zoutleeuw, waar het veel kijklustige vogelliefhebbers aantrok.