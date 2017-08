Ritje met peperdure Tesla eindigt tegen boom in Knokke

Door: Mathias Mariën

30/08/17 - 15u09 Bron: Eigen berichtgeving

De wagen botste tegen een boom op het Desmidtplein in Knokke. © Mathias Mariën.

Knokke Een 20-jarige man uit Knokke is afgelopen nacht met een peperdure Tesla - waarde minstens 150.000 euro - tegen een boom geknald op het Desmidtplein in Knokke.

De twintiger verloor even voor 4 uur de controle over zijn stuur en kon een crash niet meer voorkomen. De schade aan het voertuig is groot. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Het dossier werd overgemaakt aan het parket voor verder onderzoek. De twintiger verkeert niet in levensgevaar.