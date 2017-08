"Staking is volstrekt onaanvaardbaar"

Door: redactie

Vicepremier Alexander De Croo van de Open VLD vindt de aangekondigde staking volstrekt onaanvaardbaar. De regering is net bezig met de NMBS te hervormen en te moderniseren zegt hij, en de vakbonden zouden beter meewerken in plaats van te staken. "Dit is onaanvaardbaar. Dit is de vakbond die politiek gaat doen op kap van de reiziger", zegt De Croo aan VTM NIEUWS. "Wij investeren fors in de NMBS en in het netwerk. We doen inderdaad hervormingen maar het lijkt me zeer verdedigbaar om oude privileges van het NMBS-personeel gelijk te trekken met andere werknemers."