Door: redactie

30/08/17 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

video

De militaire raket die Noord-Korea gisteren over Japan lanceerde, is nog maar een eerste stap. En het was een reactie op de militaire oefeningen van buurland Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Dat zegt Noord-Korea. De VN-Veiligheidsraad, die gisteren in spoed bijeenkwam in New York, heeft de lancering unaniem veroordeeld.