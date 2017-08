Karen klaagt handtastelijkheden op Kamping Kitsch Club aan: "Ik ging huilend naar huis"

Yannick Verberckmoes

30/08/17 - 13u48 Bron: De Morgen

© Instagram.

De Antwerpse Karen François getuigt over ongewenst gedrag op Kamping Kitsch Club. Hoewel ze zich eerst amuseerde op het "Tommorowland van den Aldi", ging ze huilend naar huis, schrijft ze op de website van Radio 1.

"Dat ik best tegen wat marginaliteit kan, is geen geheim", begint Karen François haar stuk. François, die best wel haar mannetje kan staan, schrijft ze, raakte het festival in Kortrijk na enige tijd beu. Mannen, die zich handtastelijk gedroegen, gingen voor haar zwaar over de schreef. "Ik werd langs alle kanten bepoteld, mannen scholden mij uit omdat ik weigerde een ander meisje te kussen, grepen zomaar mijn borsten vast", getuigt ze.



Waar François nog aanstoot aan nam is de onverschillige reactie van de security, toen ze hen erover aansprak: "Tja da's Kamping Kitsch hé meiske."