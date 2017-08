Ook Vlaanderen trekt naar de rechter om fipronilaffaire

Door: redactie

30/08/17 - 11u52 Bron: Belga

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege. © photo news.

Ook de diensten van de Vlaamse overheid zullen zich burgerlijke partij stellen in de zaak van de met fipronil besmette eieren. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege vandaag gezegd tijdens een vergadering over de fipronilcrisis in het Vlaams Parlement.