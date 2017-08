Socialistische spoorvakbond roept op tot 24 urenstaking op 10 oktober

Door: redactie

30/08/17 - 10u24

© Photonews.

De socialistische vakbond bij de spoorwegen, het ACOD Spoor, roept op tot een spoorstaking op 10 oktober. Van maandag 9 oktober 22 uur tot dinsdag 10 oktober, 22 uur, vraagt het ACOD Spoor het werk neer te leggen uit onvrede met "de afbraakpolitiek van deze regering."

We bieden onze verontschuldigingen aan de reizigers die geconfronteerd worden met de acties ACOD Spoor "Reeds meer dan een jaar investeren we volop in een sociaal overleg dat helaas verlamd wordt door de afbraakpolitiek van deze regering", zegt ACOD Spoor.



Nadat eerder al duidelijk werd dat de socialistische vakbond er opnieuw een 'hete herfst' van wil maken dit najaar, kondigt de spoorvakbond nu aan op 10 oktober over te gaan tot een 24 urenstaking. Die dag, zo maakte de socialistische overheidsvakbond gisteren al bekend, wordt een 'reactiedag', met verschillende acties tegen de regering Michel I.



"Om alle spoorwegmensen de kans te geven deel te nemen" roept het ACOD Spoor nu op tot een 24 urenstaking van maandag 22 uur tot dinsdag 22 uur. "Wij bieden onze verontschuldigingen aan de reizigers die geconfronteerd worden met de acties", zegt het ACOD Spoor ook nog.

State of the Union Charles Michel. © belga. De acties van de vakbond zijn gepland in de periode dat het parlementair jaar opnieuw op gang komt. Mogelijk valt de 'reactiedag' van de socialistische vakbond samen met de zogenoemde 'State of the Union' van premier Charles Michel, die de voorbije twee jaar steeds op de tweede dinsdag van oktober viel.



Het zal ook rond die periode zijn dat Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS, haar strategisch plan voor de spoorwegen voorstelt in de Kamer.

ACV nog niet beslist ACV-Transcom heeft net als de federatie van openbare diensten nog geen standpunt ingenomen over de 'reactiedag' op 10 oktober die ACOD gisteren intersectoraal in het vooruitzicht stelde. Dat zegt Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke bij de christelijke vakbond. "Op dit ogenblik worden de instanties samengeroepen. Naar eind volgende week zal het standpunt bekendgemaakt worden", aldus Piens in een eerste reactie.