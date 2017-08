Vervoort boos op cdH: "Ze moeten loyaal blijven"

TK

30/08/17 - 08u20 Bron: Belga

Rudi Vervoort © belga.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) roept coalitiepartner cdH in Le Soir op loyaal te zijn aan het Brusselse regeringsakkoord. "cdH kan niet met ene been in de regering staan, en met het andere been buiten blijven", klinkt het.