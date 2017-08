Mathilde kiest bewust voor job als directrice van gekleurde school: "Kinderen een veilige haven geven: fantastisch toch?"

ANNICK GROBBEN

30/08/17 - 04u30

© Jan Aelberts.

Ze had een bedrijf in industriële verlichting, maar vrijdag start ze op haar nieuwe job: directrice van een stedelijke basisschool op het Antwerpse Kiel. Van lampen naar het onderwijs: als carrièreswitch kan het tellen. "Ik wilde betekenisvoller in het leven staan", zegt Mathilde van Engelenburg (47). "Kinderen een veilige haven bieden en hen de best mogelijke rugzak meegeven: daar doe ik het voor."

De mannen van de Antwerpse haven zullen raar opkijken wanneer ze Mathilde van Engelenburg in de krant zien staan. Schooldirectrice?! Zij? Ze deed toch in industriële verlichting voor logistieke bedrijven? "Wel ja, tot half augustus heb ik dat effectief gedaan", lacht Mathilde, blij om even te kunnen uitblazen van het opknapwerk aan haar pas gekochte huis in Antwerpen. Van origine is ze Nederlandse, maar ze woont al twintig jaar in Antwerpen, als alleenstaande mama met haar dochter Femke (20).



"Maar ik ben gráág ondernemer geweest. Ik vond het zalig om mijn eigen baas te zijn! Maar: begin dit jaar moest ik aan mezelf toegeven dat die passie er niet meer was. Ik was niet meer gemotiveerd," zegt Mathilde. "Ik miste het dat ik niks wezenlijks voor een ander kon betekenen. En zo kwam ik als vanzelf weer uit bij mijn oude liefde, het onderwijs. Uit een test is vroeger trouwens gebleken dat er 95% leerkracht in mij zit."



