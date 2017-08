Politie vindt explosieve producten in huis in Gent: man opgepakt

Jürgen Eeckhout

29/08/17 - 22u54 Bron: eigen berichtgeving

© Google Streetview.

De Gentse politie heeft deze avond een man opgepakt bij wie er in zijn huis in de Kempstraat in Gent, vlak naast de federale politie, explosieve producten zijn gevonden.

De politie zette de straat enkele uren af. Ontmijningsdienst DOVO kwam net als de explosievenhond ter plaatse. Uiteindelijk moesten de bomspecialisten niet ingrijpen. "We kunnen bevestigen dat er een man is opgepakt nadat de politie is opgeroepen voor een sociaal probleem met die man", klinkt het bij het parket.



"De man is niet opgepakt in het kader van een terreuronderzoek. Dat bevestigen we met klem. Op geen enkel moment was er gevaar voor de omwonenden. Er zijn ook geen bommen of explosieven gevonden. Het gaat enkel om producten."



Om welke producten het gaat wilde het parket niet prijsgeven. De politie is nog volop bezig met het verhoor.